SEV cobija a maestros aviadores, acusan madres de familia

"Queremos una respuesta; esta manifestación queremos hacérsela llegar al Gobernador del Estado y a Zenyazen Roberto Escobar, titular de la Secretaría de Educación de Veracruz (SEV), para que deje de estar de solapando maestros que no trabajan y sólo están cobrando por las escuelas y ni siquiera van a dar clases", advirtió Elena Álvarez, madre afectada.

La mañana del lunes madres de familia con hijos en la escuela primaria Enrique Laubscher, del turno vespertino se manifestaron en las afueras de la Supervisión de la zona Escolar 270, ubicada en la colonia Fovissste 2, a cargo de Juan Moguel Martínez a quién en repetidas ocasiones han exigido un maestro, ya que desde hace 3 años 38 niños de primer grado se han visto afectados por esta situación.

Con carteles en mano y consignas de ¡Queremos maestros!, alrededor de las 10:00 horas las tutoras exigían a las autoridades educativas estatales y locales una respuesta a su petición, ya que ellos deben pagar 25 pesos por clase a un docente, sin embargo, por la baja economía que hay en la ciudad no siempre pueden cubrir las cuotas.

"Hemos ido a Xalapa y a todas las dependencias que nos corresponden tenemos oficios donde nos han sellado y nos han dado la espalda; acudimos con el maestro Juan Moguel Martínez de la supervisión quien dijo que en 15 días se nos daría el maestro y ahora resulta que ya no se sabe nada, queremos saber qué pasa", expuso Elena Álvarez.

MAESTROS AVIADORES

En el mismo sentido las mamás denunciaron que lo anterior se debe a la presencia de docentes aviadores en el sector educativo a nivel estatal, los cuales están cobrando salarios más no lo desquitan trabajando como debería ser.

Indicó que de siete profesores con los que debería contar la escuela en mención, ubicada en el fraccionamiento San Martin, tan sólo tienen seis, por lo que cada padre de familia debe pagar la cuota de 25 pesos para que el maestro imparta las clases.

"No se nos hace justo cuando hay muchos maestros que están en otras escuelas y hasta hay maestros que dan clases de 08:00 a 10:00 horas y hasta las 12:00 entonces qué está pasando, la supervisión escolar nos dijo que era cuestión de ellos que la orden debe venir de Xalapa y allá nos dicen que el supervisor es quien debe hacer el movimiento; todos se lavan las manos", reveló.

Incluso, comentó han acudido con Paola Cabrera Antonio, delegada de la SEV de Coatzacoalcos, a entregar oficios y hasta la fecha sigue sin darles una respuesta favorable.

"Ya estamos cansados de dar muchas vueltas, gastamos en pasajes; y es algo que nos ha afectado muchísimo en la educación, hay papas que, así como está la economía pagan, pero otros no, y el maestro va a dar clases y se le tiene que pagar", abundó.

Especificó que se trata del grupo primero ´B´ el que está resultando afectado por esta situación, mismo que estaba a cargo de la maestra titular Irlanda Rojas que desde el comienzo de operación del plantel no se le ha visto en la escuela trabajando.

"Nunca se ha presentado yo tengo desde que se inició la escuela Enrique y la maestra se retiró no supimos nunca porque, luego veníamos a la supervisión y aquí estaba y de repente ya no, luego nos dicen que andaba en la Olmeca y no sé dónde más pero nunca está en la escuela", agregó.

Por último, el grupo de madres inconformes anunció que darán de plazo tres días para que las autoridades educativas manden al maestro, ya que de lo contrario tomaran otras medidas drásticas.