Corrupción en las entrañas de Terminal Marítima de Pajaritos

El desmantelamiento en Petróleos Mexicanos (Pemex), continúa aún en ´La Cuarta Transformación´, evidenciaron anónimamente trabajadores de la Terminal Marítima de Pajaritos, que está por dejar de operar ante la falta de contratación de personal y de la explotación laboral que viven los que ahí continúan, ya que operan al 60% desde hace tres años.

Ante esto, de manera anónima los trabajadores enviaron a Diario del Istmo un oficio que data del 4 de septiembre de 2017, en el cual reportan la situación de falta de personal desde el 25 de junio de ese mismo año, fecha en que se finalizó la contratación temporal por los ascensos en plazas vacantes por jubilación y ascensos definitivos del Departamento de Operación y Tráfico Marítimo.

Dichas actividades son para atender operaciones de carga-descarga de buque tanques y la torre de control de Tráfico Marítimo; en la terminal se reciben 41 productos de consumo interno y externo, sin embargo, no se contrata personal, ni se le da mantenimiento, a fin de desmantelarla, para dar cabida al almacenamiento de combustible de empresas privadas.

"Lastimosamente y gracias a trabajadores transitorios de confianza que han estado trabajando diariamente desde el 18 de noviembre del 2019 al 28 de marzo del 2020, sumando días, no ha caído Pemex; las pérdidas serían millonarias en segundos, no tienen contrato laboral ni nada que los ampare, forzándolos a trabajar más de 16 horas o hasta 32 horas continuas sin percibir su salario honestamente devengado. Nos tienen amenazados para no denunciar estos atropellos a sus derechos laborales y de nada han valido las súplicas", revelaron.

IRREGULARIDADES

De ese tiempo a la fecha, las irregularidades reportadas son la inadecuada comunicación buque-tierra durante los procesos de atraque, amarre, conexión y desconexión en muelle, además de la falta de supervisión de trabajos en los ocho muelles con 14 posiciones de atraque, así como la de la carga y descarga en las embarcaciones.

"(Hay) falta de coordinación con la Capitanía Local y el Sindicato de Pilotos de Puerto debido al exceso de trabajo por jornadas de 24 horas, por la falta de personal... el personal labora las 24 horas durante los 365 días del año al no contar con la cobertura de los puestos antes mencionados, se ocasiona que el personal esté sometido a jornadas extras de hasta 24 horas continuas, con el consecuente agotamiento físico y mental que afecta en el momento de la toma de decisiones", se lee en el documento.

El informe detalla que desde el 14 de septiembre de 2015 personal profesionista eventual cubre guardias de 24 horas continuas en el departamento de operaciones y trafico Marítimo de la terminal de Pajaritos.

SE SUMAN 11 DESPIDOS DE LA UNTYPP

A esto se suman 11 despidos injustificados de la Gerencia Logística Regional Zona Centro de Pemex en todo el país, trabajadores que también son miembros de la Unión Nacional de Técnicos y Profesionistas Petroleros (UNTYPP), a quienes tienen tres meses en la misma situación que en la Terminal de Pajaritos, donde hay ocho plazas sin reemplazar.

"Somos varios los ingenieros de Pemex Logística que estamos en la misma situación que los ingenieros de Coatza, que desde el 1 de enero estamos sin contrato... Y seguimos laborando de lunes a domingo aún en la contingencia sin servicio médico para nosotros y nuestras familias", puntualizó otro de los trabajadores.

En el oficio se detalla que las plazas sin cubrirse corresponden a los niveles 35, 32 y 30.