Semarnat no otorgaría permisos a comerciantes en Semana Santa

Hasta el momento la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), no tiene autorizado otorgar permisos para la zona de playa durante el periodo vacacional de Semana Santa.

El coordinador regional de la dependencia Juan Domínguez Hernández, detalló que cada año la autoridad federal extiende hasta 80 licencias a establecimientos comerciales para colocarse en algunos tramos de la costa de Coatzacoalcos, Pajapan y Agua Dulce.

"Ahorita no nos han comunicado oficialmente algún tipo de acción para el periodo de Semana Santa, seguramente no va a ver nada por la pandemia, al menos que llegáramos a estar en semáforo verde pero no creo", explicó.

El entrevistado dejó en claro que la Semarnat no puede limitar a la ciudadanía ingresar a la playa, serán las autoridades de Protección Civil (PC), el Sector Naval o la Guardia Nacional, quienes deberán implementar un operativo para evitar aglomeraciones durante estas fechas.

Detalló que sólo pueden supervisar en coordinador con la Procuraduría Federal de Protección al Medio Ambiente (Profepa), que ninguna persona se instale en la playa a comercializar sus productos.

"Nosotros veríamos que no se instale ningún tipo de puesto de manera comercial para la venta de algún artículo, nos tendríamos que apoyar con la profepa y en todo caso la guardia nacional, pero el introducirse a la playa ya no es responsabilidad directamente de nosotros", apuntó.