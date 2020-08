Semar resguarda el 'Blue Commander'; arribó con combustible robado

Blue Commander es el barco presuntamente con combustible robado que yace dentro de la Administración Portuaria Integral de Coatzacoalcos (Apicoat), así trascendió extraoficialmente y que dentro de la programación semanal de buques aparece sin mencionar la carga, aunque desde 2018 Pemex Exploración y Producción (PEP) tuvo observaciones de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) por dicha embarcación.

Fue este lunes cuando el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, reveló que se detuvo la embarcación sin precisar más detalles, aunque por testimonios anónimos el barco llegó custodiado por la Secretaría de Marina Armada de México (Semar), es decir, habría sido interceptada en alta mar; Blue Marine Technology Group es la compañía a la que pertenece el buque, y que sería una una de las compañías beneficiadas por PEP en contratos de transporte durante varios sexenios.

"Está muy hermético esto, lo trajeron escoltado los marinos, dicen que en el muelle de Agronitrogenados, es de compañía, no sé qué cargó aquí, (pero) tiene como dos años que dejó de operar", confirmó de manera anónima un trabajador petrolero del ahora Pro Agro Industria.

De acuerdo a la programación de arribos de la Apicoat correspondiente a la semana del 28 de julio al 3 de agosto, el Blue Commander llegó a la costa a las 23:59 horas del martes 28 de julio a Coatzacoalcos procedente del puerto de Veracruz. Sin embargo, su ingreso formal ocurrió el sábado 1 de agosto, tal como aparece en el buscador Marine Traffic.

Y en efecto, tanto la programación de arribos como la de buques especifican que el Blue Commander se encuentra en el muelle de Pro Agro Industria, aunque aparece sin producto.

El barco tiene una eslora de 213 metros, tiene 28 pies de calado y 22 mil 838 Toneladas de Registro Bruto (TRB), traída por la agencia naviera MMT JIRE (Multiservicios Marítimos y Terrestres JIRE).

Fue a partir del 20 de julio cuando José Rafael Ojeda Durán, titular de la Semar, informó que con el Operativo Interdicción Marina se interceptan embarcaciones para evitar el tráfico de estupefacientes; pero de acuerdo a las programaciones de buques el aseguramiento del Blue Commander ocurrió sólo ocho días después.

Blue Marine Technology Group es un consorcio que agrupa a las empresas Subtec, Blue Marine Shipping, Blue Marine Oil & Gas y Subsea 7 México, mientras que uno de sus socios es es Antonio Juan Marcos Issa, el otrora coordinador de asesores de Rogelio Montemayor Seguy, exdirector general de Petr´´oóleos Mexicanos (Pemex) en el sexenio de Ernesto Zedillo; posteriormente asesor de Raúl Muñoz Leos y coordinador de proyectos especiales de Luis Ramírez Corzo, quienes fueron directores de la Empresa Productiva del Estado en la administración de Vicente Fox Quezada.

Y es que en diverss ocasiones el presidente López Obrador denunció públicamente que Blue Marine Technology Group estaría relacionada a Oceanografía, vinculada a los hermanos Manuel y Jorge Alberto Bribiesca Sahagún, hijastros del ex residente Vicente Fox.

FONDEADO MÁS DE

CIEN DÍAS EN 2018

Es preciso mencionar que en el Informe Individual del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2018, se detectó que el buque estuvo fondeado más de cien días sin almacenamiento en las costas de Tamaulipas.

"Se identificó que durante 2018, el buque tanque Blue Commander sólo realizó 10 cargas, de las cuales únicamente cinco fueron en la Terminal Marítima Madero. Adicionalmente, se identificó que durante 149.125 días (43.7% del tiempo total contratado), el buque tanque se encontró fondeado sin almacenamiento", se lee en el informe que data de octubre de 2019.

PEP NO TUVO BUENA ESTRATEGIA

Si bien, Pemex Exploración y Producción (PEP) justificó que con la contratación de la embarcación se buscaba mantener la continuidad operativa para salvaguardar la producción, nunca proporcionó el soporte documental, lo que le valió un señalamiento por la ASF ante una buena estrategia.

"Pemex Exploración y Producción no realizó una adecuada planeación para la contratación del ´Servicio de carga, almacenamiento, transporte y descarga de petróleo crudo estabilizado en la Sonda de Campeche y/o Golfo de México, para mantener la continuidad operativa de las Subdirecciones de Producción de PEP, mediante el apoyo de embarcaciones´, toda vez que no previó oportunamente los plazos para llevar a cabo el proceso de contratación y no se inició de manera oportuna la elaboración del ´Análisis de Mercado´", se lee en el documento.

El Blue Commander ha estado en medio de la controversia pues el 30 de julio del año pasado uno de sus traajadores falleció al interior de la embarcación tras realizar trabajos de limpieza.