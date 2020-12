Semáforo verde no es para confiarse; SSA exhorta mantener medidas

Roberto Ramos Alor, hizo un llamado a ciudades como Veracruz, Xalapa, Orizaba, Córdoba Poza Rica, Tuxpan, Minatitlán y Coatzacoalcos, ya que son donde se concentra el mayor número de contagios y enfermos de Covid-19.

En conferencia de prensa, ofrecida el sábado por la noche, declaró que es necesario que también estos sitios sigan las recomendaciones de la autoridad sanitaria estatal y federal.

"Si podemos lograrlo en estos municipios solo necesitamos de la participación de sus autoridades locales y por supuesto de su población", declaró.

Asimismo, solicitó no dejar las medidas preventivas, como lo son la sana distancia, el uso correcto del cubrebocas, lavado frecuente de manos y cara; así como no asistir a lugares frecuentes o generar aglomeraciones, y no ir a lugares reducidos como bancos, centros comerciales o tiendas.

Pará concluir, Ramos Alor, pidió a la toda la población Veracruzana seguir la nueva campaña 'Mantengámonos en verde, cuida tu salud'.