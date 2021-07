Secuelas del Covid-19 son graves y costosas, advierte médico de Allende

"Hay que tener en cuenta que el Covid no nada más afecta los pulmones, puede haber insuficiencias hepáticas, insuficiencias renales, y fibrosis pulmonar y si no llevan una adecuada rehabilitación van a quedar hasta en 30, 40 % de capacidad para respirar y en casos severos llegan a requerir hasta un trasplante pulmonar", dijo.

Recalcó el 20% de los pacientes quedan con algún tipo de afectación a su salud aunado a esto también con un fuerte golpe a la economía ya que aproximadamente el tratamiento cuesta entre 30 y 50 mil pesos.

Lamentó que pese esto las personas, pero principalmente los jóvenes sigan sin hacer conciencia en no bajar la guardia y confiarse, arriesgando su vida y la de sus familiares.

Enfatizó que actualmente se pueden presentar casos de Covid con Dengue e influenza en un mismo paciente, por lo que es necesario seguir con las instrucciones de la Secretaria De Salud.

"Es importante también que se sumen a las jornadas de descacharrización en sus casas, estamos en la temporada de Dengue y viene la de Influenza y no debemos tener criaderos en nuestros patios porque podemos contraer dengue y ser más susceptibles al Covid", mencionó.

El galeno pidió a la ciudadanía ser consientes y en caso de acudir a los hospitales no oponerse a las revisiones para detectar posibles casos de covid-19 ya que es parte de los procesos que se deben seguir.

"En la etapa que nos encontramos los pacientes se tienen que pasar a revisar al área covid pero la gente se enoja y se va, y dicen que no los atendemos pero no es así, en el área llegan niños, adultos mayores y mujeres embarazadas por lo que debemos cuidar no tener el área contaminada", finalizó.

