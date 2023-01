Se saturan oficinas del Registro Civil en Coatzacoalcos

La falta de personal ha retrasado los trámites para obtener desde la CURP, actas de matrimonio y de nacimiento en el Registro Civil de Coatzacoalcos, causando la inconformidad de la gente que en ocaciones llega a esperar hasta dos horas paradas para que los atiendan.

Y es qué hay personas de la tercera edad que incluso presentan una discapacidad y aún así se mantienen de pie, toda vez que al no haber quien los atiende se forma una larga fila afuera de las oficinas ubicadas en la parte alta del anexo municipal.

"Ya tengo como una hora aquí, vine a sacar un acta de matrimonio, la vez pasada que vine me regresé porque había mucha gente y ahora resulta que esta igual, está todo lento y lo que me estoy dando cuenta, es qué hay personas que vienen ya grandes, están enfermas, no pueden hacer muchas filas y no hay personal que atienda a esas personas", declaró la señora Lucía Monica Salazar una de las inconformes.

Se dio a conocer que esta situación se debe a que no hay personal suficiente por parte del Ayuntamiento, para dar atención a la gente y por ello la oficina se ve completamente rebasada en este inicio de año.

"Ya tengo como una hora y no avanzo nada, no sé cuanto personal esté atendiendo allá adentro, yo vine a que me rectifiquen la CURP, porque está mal y no nos pueden entregar la tarjeta de bienestar y aquí nos vamos a llevar todo el día", dijo la señora Catalina Rojas.

La demanda de estos documentos se ha incrementado tras el registro de personas de la tercera edad a los programas sociales, así como el registro de los recien nacido y los matrimonios, por lo que piden que se les entregue ya sea él acta de matrimonio, nacimiento o la CURP.