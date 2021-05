Se retira candidato del PAN a la alcaldía de Playa Vicente

"Hoy, después de una profunda reflexión he decidido dejar de hacer campaña. Lamentablemente en este momento no hay garantías de seguridad y no me permitiré exponer la integridad de quienes me acompañan.

PUBLICIDAD

Hoy lo que nos interesa es el equipo, hoy el equipo y su integridad y la de sus familias. Esto no es una derrota, el PAN sigue fuerte.

Noticia Relacionada Atención integral al problema de la basura en Mendoza: Ingrid Romero

Agradezco a todos los que están y se que seguirán estando. Hagamos de Playa Vicente un municipio próspero, como lo deseamos, como lo queremos.

Les pido su total apoyo y entendimiento ante esta difícil decisión., les aseguro que es lo mejor hoy, hoy privilegio la paz y la tranquilidad de nuestras familias. Agradezco a Acción Nacional, y precisamente, buscando el bien ser y bienestar que la doctrina panista nos enseña es que tomamos esta decisión con cordura y madurez. La situación política en el municipio lo amerita".

PUBLICIDAD

En los últimos días, Playa Vicente ha sufrido una intensa movilización de fuerzas de la guardia nacional y de la fuerza civil, la Secretaría de seguridad pública del Estado desarmó a la Policía Municipal y con el argumento de llevarlos a una prueba de confiabilidad de los llevó a Xalapa, tomando el control de la seguridad del municipio.

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD