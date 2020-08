Se quejan por falta de transporte y filtros en el Complejo Morelos

Tras reincorporarse a las labores en los departamentos de Mantenimiento y Vigilancia por instrucciones de Petróleos Mexicanos (Pemex), trabajadores del Complejo Petroquímico Morelos se manifestaron debido a que no hay protocolos preventivos ante el Covid-19 ni transporte para la mayoría de los turnos.

A través de fotos y una transmisión poco audible de Facebook, los empleados reprochaban a sus representantes sindicales que era necesario establecer roles para evitar aglomeraciones en las diversas áreas, sin embargo, se concentraron frente al Departamento de Medicina del Trabajo, algo contradictorio a sus peticiones.

"Y los demás compañeros que se enferman no están fomentando las coberturas, no hay gente en el turno... Yo voy a ver los de los autobuses hoy, yo voy a ver lo de la temperatura... a eso yo me comprometo porque está en mis manos", se escucha decir Diego Alberto Vielma Velázquez, jefe de área de la Sección 11 del STPRM en el Complejo Morelos; sus palabras confirman que no hay filtros de revisión.

Fue este lunes cuando empleados de las áreas en mención se reincorporaron, debido a que deben cumplirse metas operativas que mantienen en rezago varias plantas del Complejo Petroquímico Morelos, siendo el único que regresó a la normalidad, pues los demás tienen guardias de 24 horas cada tres días, mientras que es la Sección 11 del STPRM la que tiene el control del traslado de personal.

"Van a ver todavía, están pidiendo que regresen a las guardias anteriores y la cobertura de plazas para que no haya problemas en las madrugadas, les dijo ese cuate que será en una semana más o menos (que se resuelva)... hicieron los roles, pero no pusieron autobuses... hay horarios de entrada de tarde y de noche que no tiene autobús", indicó un trabajador, quien añadió que es el turno de 08:00 a 16:00 horas el que cuenta con transporte.

La preocupación no es para menos, ya que Coatzacoalcos, lugar donde se ubica el complejo, concentra mil 583 casos positivos de Covid-19, así como 340 decesos y 120 sospechosos.

Muchos empleados señalaron que las guardias establecidas con anterioridad funcionaban al haber menos personal, con lo que el riesgo de contagio es menor, además de que falta persona en diversas áreas al ser población vulnerable bajo resguardo con enfermedades crónico-degenerativas.

Será en una semana cuando se normalicen los roles, siempre y cuando se los acepten al STPRM.