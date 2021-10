Se preparan en colonias bajas de Coatzacoalcos ante próximos frentes fríos

Tal es el caso de la señora Irene Jerónimo, quien recordó que el año pasado se inundaron tras una fuerte lluvia que en minutos los dejó bajo el agua.

"Pues mira si nos sorprendió el agua, nosotros levantamos un poco la casa y cuando se desbordó el canal, no entró mucha agua, tenemos un tope, que nos avisa cuando ya se está inundando, nosotros ya vamos levantando nuestras cosas", dijo.

Noticia Relacionada Vinculan a proceso a mujer en Coatzacoalcos por presunto abuso contra menor

Y es que la calle 5 de mayo fue una de las más afectadas el agua subió casi un metro, debido a que los canales estaban rebosados y se desbordaron.

Con poco más de 150 milímetros de lluvias puntuales en 24 horas, el municipio se inunda principalmente las colonias asentadas en zonas bajas, o en pantanos.

Por su parte el director de Protección Civil David Esponda Cruz titular reconoció que son más de 20 colonias ubicadas en zonas pantanosas, de riesgo o laderas las que colapsan por lo que constantemente en esta temporada las familias son las más afectadas.

Además, agregó que, a pesar de los trabajos de limpieza en canales a cielo abierto, es importante que la ciudadanía también coadyuve debido a que la mayoría los agarran como basurero clandestino.

"Tenemos el programa de desazolvar y se hace, pero tenemos un problema social que se nos hace fácil aventar basura, botellas de vidrios, incluso se han encontrado electrodomésticos, que no deberían de estar en estos canales, porque no permiten que el agua fluya y cuando vienen la temporada de lluvias no puede haber un desagüe y se desbordan provocando la inundación", puntualizó.