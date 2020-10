Se niegan a ejecutar aprehensión contra presuntos asesinos en Coatzacoalcos

Familiares de Pedro Llano Zapot presentaron una queja en contra del servidor o servidores públicos que resulten responsables por la dilatación en materia de Procuración de Justicia, al no ejecutar una orden de aprehensión en contra de sus dos asesinos, la cual está asentada en el proceso penal 196/2017.

Esta queja es correspondiente a la carpeta de investigación UIPJ/DXXI/FV/2267/2016, misma que se interpuso ante el Fiscal 5 en la Unidad Integral de Procuración de Justicia del XXI Distrito Judicial, interpuesta por la madre de la víctima, Georgina Zapot Teodoro.

Relató que su hijo fue asesinado el 8 de octubre de 2016, por cuatro personas, de las cuales solo dos homicidas fueron identificados plenamente, Sebastián N y César N.

"En abril del año pasado, yo vi a Sebastián N en el Parque Independencia, lo perseguí pero no lo alcancé, llamé a los ministeriales para que lo detuvieran, pero esa vez me dijeron que no tenían personal y tampoco para la gasolina", comentó.

Es por ello que espera que puedan darle seguimiento a esta orden de aprehensión, debido a que se ha dilatado la Procuración de Justicia y no le han informado sobre el estado en que se encuentra la carpeta de investigación.

"No he visto resultados, me dijeron que cuando lo vea les avise, pero no todo el tiempo estaré tras de él, ya estuve un tiempo pero no lo detuvieron", finalizó.