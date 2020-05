Se debe evitar viajar a Poza Rica, Coatzacoalcos y Veracruz: Ramos Alor

Roberto Ramos Alor, Secretario de Salud (SS) llamó a la población evitar viajar a Poza Rica, Coatzacoalcos y Veracruz, ya que debido al incremento de casos de Covid-19 representa un riesgo alto de contagio.

"No vayan a Poza Rica el riesgo de contagio es muy alto, lo mismo para la gente fuera del puerto de Veracruz y Coatzacoalcos, no los visiten si no es indispensable, todos eviten en estos momentos ir a esos municipios" afirmó.

El también titular de los Servicios de Salud de Veracruz (SESVER), reconoció que este incremento de casos positivos, sospechosos y el alto número de defunciones por Coronavirus ha sido a causa de la incredulidad e indiferencia de algunas personas.

"La incredulidad de unos pocos y la indiferencia de otros tantos en esas ciudades nos han puesto en una situación verdaderamente difícil", expuso.

Asimismo, reveló que los recursos hospitalarios no son ilimitados por lo que con mayor razón la gente no debe comportarse de forma "irresponsable" y acatar las medidas de prevención emitidas por la SS.

"En esas ciudades rápidamente están llenando la disponibilidad de camas, pero lo que es peor el Coronavirus es letal para el 7% de la población donde estés y como estés", manifestó.

Finalmente, comentó que en la actualidad tampoco es suficiente con tener camas en los nosocomios, si no hay cuidado por parte de los habitantes en su salud.