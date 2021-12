saturado_de_covid-19,_el_hospital_36_del_imss_desde_noviembre

Aunque sólo hay cinco casos activos de Covid-19 en Coatzacoalcos, el Sistema de Información de la Red de Infecciones Respiratorias Agudas ( IRAG ), muestra una saturación total de camas generales y de un 50% en camas con ventilador dentro del Hospital General de Zona 36 del Instituto Mexicano del Seguro Social ( IMSS ), situación que no varía desde noviembre.

Hasta el momento el HGZ 36 del IMSS se encuentra al 100% en camas generales, sin embargo, se mantiene así desde el 6 de noviembre, pese a que ya transcurrieron dos semáforos epidemiológicos amarillos, es decir, por bajo riesgo de contagios, la ocupación muestra otro panorama.

Otro de los recintos médicos con una ligera ocupación de camas generales es el Hospital Regional Valentín Gómez Farías con un 9%, mientras que la Clínica-Hospital del ISSSTE no muestra registros; si bien no hay una declaración sobre el porqué de este incremento en una ciudad con semáforo amarillo, lo cierto es que en Coatzacoalcos no sólo se recibe a pacientes locales, sino de toda la región.

Respecto a las camas con ventilador, sólo hay ocupación del 50% en el HGZ 36 del IMSS, pues en los otros dos hospitales se muestra un 0% de registros.

Hasta el corte del miércoles proporcionado por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), Coatzacoalcos llegó a 8 mil 780 casos acumulados de Coronavirus, entre los cuales mil 110 son muertos y únicamente hay cinco casos activos.