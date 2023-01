´Salpica´ canción de Shakira a empresas de Coatzacoalcos con memes

La más reciente canción de Shakira ya provocó memes publicitarios en Coatzacoalcos; una dependencia y una plaza comercial ocupan frases como ´sal-Piqué´ y ´Clara-mente´ en alusión a aprovechar promociones.

"No sal-Piqué el agua. Mejor ahórrala" CMAS COATZACOALCOS

Desde el 12 de enero, el productor Bizarrap publicó la sesión 53 con Shakira, en la que a través de sus letras, la cantante colombiana narra de una forma irónica y humorística su ruptura con el futbolista Gerard Piqué, tras una infidelidad con Clara Chia.

La canción de la intérprete provocó opiniones divididas, especialmente por parte de algunas feministas quienes consideran como una falta de sororidad de Shakira con su propio género.

Frases como "yo sólo hago música perdón que te salpique" y "Tiene nombre de persona buena, claramente no es como suena. Tiene nombre de persona buena, claramente es igualita que tú", se volvieron tendencia en redes sociales por las alusiones a los otros protagonistas de esta situación.

La frases no pasaron desapercibidas en Coatzacoalcos, especialmente por la Comisión Municipal de Agua y Saneamiento (CMAS), con "No sal-Piqué el agua. Mejor ahórrala", como una forma de invitar al uso racionado de este recurso no renovable.

"Que la cuesta de enero no te Sal.Pique, para ahorrar tus compras Clara.Mente deben ser en Acaya", es la frase empleada por Plaza Acaya.

Incluso empresas como Casio y Twingo también capitalizaron a su favor las analogías en que Shakira los metió al compararlos con su relación con Piqué.