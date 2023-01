Retrasa Refinería de Minatitlán pagos de prima jubilatoria

Al menos 35 trabajadores de la Refinería General Lázaro Cárdenas del Río, en Minatitlán, llevan más de seis meses sin recibir el pago de la prima de jubilación por parte de Petróleos Mexicanos (Pemex).

"El pago de la prima jubilatoria, al que tenemos derecho todos los que se jubilan, pues no me la han pagado; ¿motivo o razón? No me la han podido decir, pero no soy el único.

Se ha estado jubilando gente y eso va engrosando la lista", señaló en anonimato un trabajador petrolero de ,amera anónima en la redacción de Diario del Istmo.

"Yo estoy cumpliendo siete meses y no veo que me paguen... no hay un argumento... sin mentirte podrían ser 35 personas, pero dentro de ésas hay unas que sí y otros que no" PETROLERO JUBILADO DE LA REFINERÍA DE MINATITLÁN

De acuerdo con el testimonio, la prima jubilatoria debe ser pagada por Pemex en un máximo de tres meses, aunque cuando éste tramitó su jubilación, otro compañero le señaló que en ese tiempo ya tenía seis meses sin cobrarla; es decir, pasó casi un año.

"Yo estoy cumpliendo siete meses y no veo que me paguen... no hay un argumento, a mí me han dicho, por ejemplo, que recursos humanos de la refinería me tiene que dar una explicación.

"Fui con ellos y me dijeron que ya han hecho lo conveniente, pero no hay respuesta, prácticamente le están tirando ´la bolita´ a la Ciudad de México", remarcó.

HAY ANTECEDENTES DESDE 2022

Es preciso mencionar que desde septiembre de 2022, Imagen del Golfo, a través de Diario del Istmo, documentó testimonios de trabajadores petroleros jubilados del Complejo Petroquímico Morelos a quienes les adeudaban sus catorcenas.

Dicha situación se alargó incluso hasta el 30 de noviembre, fecha en que el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, visitó Coatzacoalcos, a donde un grupo de jubilados se presentó con una lona para darle a conocer al mandatario los atrasos con sus catorcenas.

En ese entonces, el argumento fue que la institución bancaria era la responsable de atrasar los pagos dispersados por Pemex y viceversa, por lo que a la fecha, algunos jubilados siguen sin cobrar; otros más lo resolvieron.

"El presidente ha manifestado en su conferencia que él sabe todo y que en ocasiones pruebas tiene... vine porque quiero que a través del medio informativo el presidente se entere y nos diga cuál es el motivo por el cuál a los trabajadores que se jubilan no les han podido pagar la prima jubilatoria", externó.

-¿De cuántos casos más tiene conocimiento en la Refinería de Minatitlán?, se le cuestionó al trabajador, quien respondió: "sin mentirte podrían ser 35 personas, pero dentro de ésas hay unas que sí y otros que no.

"Le pregunté a otros compañeros que fueron antes que yo si les pagaron y me dijeron que era con una diferencia de hasta cuatro meses".