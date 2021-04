Retienen cañeros comercio de azúcar del ingenio Cuatotolapan

La unión de cañeros de la CNC que tenía tomada las instalaciones y el acceso a la planta del ingenio Cuatotolapan, en demanda de un precio justo del azúcar que sale de ahí; liberaron el lugar luego de acordar que aumentará el valor del endúlzate pero en tanto se logra, se permitirá solamente la salida de los bultos que vayan con destino al mercado internacional y detener al que está destinado al comercio nacional.

Jesús Pulido Castllo, dirigente local de los productores cañeros de la CNC, expuso que la idea no es que aumente el precio del azúcar en el mercado nacional, donde el kilo de vende hasta en 20 pesos, si no que se mantenga el precio acordado desde el inicio de la zafra que es de 820 pesos el bulto de 50 kilos y no los 770 pesos que costó el marzo.

El que baje el precio del azúcar que sale del ingenio Cuatotolapan no beneficia a las familias que la consumen pues en realidad, el que acumula la riqueza son las empresas comercializadoras de los mismos propietarios de la compañía facturera que es el grupo Santos.

Explicó que al disminuir el precio del azúcar que sale del ingenio, el valor de la caña también baja afectando así a los productores.

Del ingenio Cuatotolapan sale 52 mil toneladas de azúcar hacia el puerto de Coatzacoalcos y 40 mil al mercado nacional. En la zafra que concluye en junio, se espera una producción de 96 mil toneladas del endulzante y moleran 850 mil de caña.