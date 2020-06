Integrantes del movimiento Resistencia Civil Pacífica en Contra el Relleno Sanitario de Nanchital Veracruz, entregaron un oficio al Presidente de la República Andrés Manuel López Obrador en el que solicitaron que esté proyecto no se lleve a cabo.

René Valdéz Martínez, uno de los líderes de este movimiento indicó que en el documento se le informó al mandatario federal las afectaciones ambientales y a la salud que podrían presentarse si la basura de los municipios aledaños se vierten en Nanchital.

" Queremos que se entere de que esté proyecto no es viable, no reúne los requisitos de la normatividad de Semarnat, y que no reúne por qué hay pozos artesianos", comentó.

Por su parte Yolanda Carrasco, activista de está agrupación añadió que la empresa Centro Tecnológico de Revalorización S.A.D

C.V que está encargada de este proyecto se constituyó hace un año y no ha permitido el diálogo con los ciudadanos evitando dar información del tema.

" Nos hablan de que nos van a dejar los residuos de Cosoleacaque, Minatitlán, Ixhuatlán y son toneladas de basura que nos van a ir a dejar, cuando nosotros consumimos de 30 toneladas, y hay que hacer incapie de que tendremos que pagarle a esa empresa", dijo.

Así mismo, Mauro Irving Alarcón indicó que solo se trata de intereses políticos ya que el rancho donde pretende localizar el tiradero es propiedad de un funcionario público del ayuntamiento local.

Los inconformes indicaron que esté tiradero está planeado dure 20 años y estaría ubicado en el rancho 34 cerca de la congregación Pollo de Oro cerca de escuelas y dónde se localizan los pozos de agua que suministran a los 28 mil habitantes de este municipio.

Finalmente indicaron que el pueblo se mantiene unido bajo una protesta pacífica si embargo, al no ser escuchados podrían tomar medidas más drásticas .

Cabe destacar que el presidente Andrés Manuel López Obrador visitó la región sur de Veracruz durante este fin de semana.