Rescatan a perrito que aventaron a drenaje en Moloacán

Fue hasta que un elemento policiaco municipal fue alertado de la situación que el perro fue liberado del lugar en el que permaneció por varias horas, ya que vecinos y peatones únicamente lo observaron.

En dicha localidad y otras como Tlacuilolapan se ha presentado el envenenamiento de perros y gatos, sin que se dé la intervención de alguna autoridad.

En la opinión de ciudadanos no solo se trata del maltrato que sufren los animales al deambular por las calles, sino el que las familias les dan a sus mascotas en casa, los cuales no reciben alimento, agua, o están a la intemperie.

"Lástima que no hay ninguna asociación de perros aquí, no aplican la ley aquí para las personas que hacen maltrato animal, conozco y he visto en casa los animales en condiciones muy mal y aunque uno haga la denuncia no sé resuelve nada", dijo un quejoso.

Aunque para muchos son simplemente animales otros manifiestan su preocupación por esto aportan ideas como crear un seguro para perros donde se estuviera pagando mensual una cantidad, por lo que solo gente que puede pagarlo tendría una mascota.