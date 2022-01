reportan_mala_obra_de_espacios_educativos_en_villa_cuichapa

Los docentes señalaron que al solicitar el catálogo de obra para buscar a la empresa encargada de la renovación y rehabilitación de seis aulas y sanitarios, encontraron la razón social de Manuel Rodríguez (persona moral), a quien acusan de haber abandonado la obra en octubre pasado.

"Hace precisamente un año, enero 2021, llegó un proyecto para la escuela América de renovar, darle mantenimiento a seis aulas, de las cuales empezaron a trabajar bien, pero como fue pasando el tiempo las fueron abandonado... no tenemos respuesta... optamos por ir a Xalapa a solicitar el catálogo, pero eso fue desde el 22 de marzo y no recibimos respuesta, tuvimos el apoyo de la supervisora escolar (pero no de Espacios Educativos)", mencionó el director.

En la última visita del director general de Espacios Educativos a Tlacuilolapan se le hizo de conocimiento la situación, mismo que se comprometió a dar soluciones, pero a la fecha 350 alumnos sigue en clases virtuales, pues las aulas no tienen condiciones para un regreso presencial.

Es preciso mencionar que en noviembre pasado el gobernador Cuitláhuac García Jiménez advirtió que iniciarían investigaciones por presuntas quejas de ´moches´ en Espacios Educativos, sin embargo, defendió al actual director asegurando que es una persona de probada calidad moral.

"Los maestros estamos en la mejor disposición de regresar, pero cómo vamos a regresar donde la escuela no está en condiciones y ya es tiempo de que esa obra se hubiera entregado porque va para el año", puntualizó la profesora Julissa Carmina González Esteban.

El director señaló que si en una semana no tienen respuesta de la Dirección de Espacios Educativos, se manifestarán en Xalapa, pero acudirán con los padres de familia.