Recuperaré inversión para seguridad: Claudio Trujillo

El candidato del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) a la Diputación Federal por el Distrito XI, Claudio Alonso Trujillo González, se comprometió a recuperar el subsidio para la seguridad, pues es necesario etiquetar recursos para fortalecer este rubro en Coatzacoalcos, Ixhuatlán del Sureste, Moloacán y Agua Dulce; además de garantizar el impulso a las personas LGBT.

"Es un reto subirme a una campaña con sus contrincantes que ya tienen un camino recorrido con sus propuestas, pero yo sigo caminando y escuchando a la gente", comentó el joven taekwandoín.

Cuestionado sobre el porqué comenzó como precandidato a la diputación local urbana por Movimiento Regeneración Nacional y luego se fue al PVEM por la Federal, el exseleccionado nacional recalcó que el partido de Andrés Manuel López Obrador lo hizo a un lado.

"No se dio la oportunidad, Morena no nos dio la oportunidad, no confió en los jóvenes y el Partido Verde sí lo hizo, agradezco a Javier Herrera, a Marclo Ruiz, a nuestro delegado municipal Felipe y Víctor Rodríguez, que nos dieron la oportunidad de subirnos a este tren y ser el candidato más joven a la diputación federal y demostrar de qué estamos hechos", recalcó.

Trujillo González afirmó que no cumplirá cosas que no podrá cumplir una vez en tribuna, por lo que además de la seguridad, busca dar un impulso a los deportistas del distrito con la gestión de becas, pues él al ser representante de Tae Kwon Do y formar parte de un consejo nacional vivió en carne propia las desigualdades, discriminación y falta de apoyos, así como impulsar la inversión.

"Uno de los temas importantes es el de seguridad, quiero regresar el subsidio a los policías municipales, que tengan capacitación permanente y ayudarlos a subir su nivel académico; la seguridad también en el transporte público, hay que capacitar a taxistas y urbaneros para que sepan qué hacer en caso de emergencia, el tener un mejor enlace con la patrulla rosa y atender el tema de las alertas de género, tener unidad con el diputado local y el alcalde, ya con la seguridad se puede fomentar las bases para incentivar empleos", destacó Claudio Trujillo.

También se comprometió a impulsar a los emprendedores, así como a las personas LGBT para erradicar la discriminación, especialmente en el deporte, además de luchar por el respeto a indígenas y personas con capacidades diferentes.