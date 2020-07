Rebasado Pemex ante Covid-19: Trabajadores

La llegada de un buque con trabajadores presuntamente contagiados por Coronavirus, generó el descontento de quienes laboran en la Terminal de Almacenamiento y Servicios Portuarios Pajaritos (TASPP), pues a personal del servicio médico de Petróleos Mexicanos (Pemex) se le cuestionó porqué el aislamiento de los embarcados no aplica para empleados con enfermedades crónico-degenerativas.

A través de un video enviado a Diario del Istmo, un grupo de empleados de la TASPP increparon a uno de los paramédicos para decirles que se debe aplicar la Cláusula 43 del Contracto Colectivo de Trabajo (CCT) a compañeros que son diabéticos e hipertensos, mismos que por decreto nacional son población en riesgo susceptible de contagiarse por Covid-19.

Y es que ante el arribo del buque Ignacio Allende al muelle 9 de la TASPP, donde cinco de los 25 tripulantes adheridos a Pemex llegaron de Ciudad del Carmen con síntomas de Covid-19, por lo que una ambulancia llegó para su revisión médica y resguardo.

"Una pregunta, como aquel compañero que es diabético, y aquí lo traemos, es nuestro cabo, y pidió la cláusula y no se la otorgaron, ¿cuál es el motivo?", le cuestionó uno de los empleados a una doctora.

La respuesta dejó perplejos a los trabajadores, pues a pesar de existir un decreto nacional, Pemex presuntamente se negaría a enviar a resguardo domiciliario a quienes padecen comorbilidades para no quedarse sin empleados, pues en meses pasados enviaron un oficio en el que instruían que no había reemplazo ni sustitución de vacantes, sólo distribuciones por días y horarios para no impactar los procesos, a pesar de contar con personal transitorio para estas situaciones.

"Ahí quien el que determina es recursos humanos, porque hay una logística, recuerden que hay mucho personal que es esencial y si retiramos a diabético, hipertenso, obeso, nos quedamos sin personal, ésa es la realidad, es la triste realidad; no podemos mandar a cláusula, no es porque no queramos, no podemos intervenir en esa parte, simplemente nuestro papel es decir: ´éste es diabético, es hipertenso o la enfermedad que tenga´ y ya ahí recursos humanos elabora la logística de cómo pueden ir liberando personal.

"Algunos les hacen horarios especiales (guardias) de 24 horas para que no vengan todos los días, algunos van una semana sí, una semana no; algunos los mandan a casa, a los más vulnerables, se van haciendo ajustes para poder cumplir con algo que necesitamos, que es mantener esta parte esencial de Pemex, exponiendo lo menos que se pueda", explicó la doctora.

IGNORARON A LA SECCIÓN 11

Es preciso mencionar que al inicio de la pandemia, el secretario general de la Sección 11 del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM), Jorge Tadeo, envió a recursos humanos de Pemex una lista de los trabajadores con enfermedades crónico-degenerativas para su resguardo domiciliario ante la pandemia por Coronavirus, pero el oficio fue ignorado.

"En el departamento el jefe del departamento está en resguardo, hay jefes de guardia en resguardo y cabos en resguardo y todos se han cubierto... Jorge Tadeo el secretario general del sindicato cuando esto inicio mando a pedir la lista de los trabajadores enfermos y la administración prácticamente lo ignoró y están sacando a los que ellos quieren, a pesar de que hay gente con diabetes e hipertenso aún trabajando.

"El llamado es de auxilio que esperan para hacer caso el Gobierno Federal mando a los vulnerables a resguardarse. Pero Pemex por medio de recursos humanos no lo aplican y el sindicato está cruzado de brazos. Dejan a los trabajadores a las deriva", se lee en una de las quejas enviadas a Diario del Istmo.