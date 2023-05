Protestan en Coatzacoalcos por falta de energía eléctrica (+Vídeo)

Vecinos de la colonia Rancho Alegre Uno, acudieron a las instalaciones de la Comisión Federal de Electricidad de la avenida Universidad Veracruzana casi esquina con 6 de Enero de la colonia Nueva Obrera, para solicitar solución a la falta de energía desde el pasado martes.

Sumamente molestos por la problemática que estaban pasando, los habitantes de las calles Lirios, Lilas, Jacintos, Almendros, Framboyanes y Acantos, por mencionar solamente algunas de ellas, fueron a la subestación de servicio subterráneo para pedir solución al problema.

Imelda González, Maura Mendoza Ríos, Freddy Toledo, José Juan López Torres, Uri Ángel Díaz González, Carlos René Solís y Goreti Herrera, son algunas de las personas que acudieron a las instalaciones de la CFE para solicitar que les brinden el servicio.

"Desde el martes en la madrugada se fue la luz, por lo que llevamos prácticamente tres días sin servicio y nos afecta a todos, por lo que pedimos atención a nuestro problema ya que se nos han echado a perder las cosas.

Ayer (miércoles)fuimos a las oficinas de la avenida Hidalgo, pero nos informaron que no les correspondía la red subterránea, por lo que nos mandaron a este lugar donde nos comentaron que dos horas nos solucionaban pero nada.

Queremos ya la solución el día de hoy, si no vamos a tener que tomar otras alternativas, desafortunadamente tenemos bebés en casa y personas de la tercera edad que se han puesto mal, por lo que queremos solución", señaló doña Imelda González.

"Vamos a ver que se puede hacer si no vamos a tener que hacer un paro más grande, a mi se me sube la presión por la calor, se me echo a perder la comida, por lo que necesitamos solución" externó doña Maura Mendoza Ríos.

Así como ellas, se expresaron el resto de los asistentes a la protesta, donde fueron atendidos por un empleado de la CFE, quienes les dijo que estaba una cuadrilla trabajando en la calle Lirios.

De acuerdo a lo señalado por el personal de la CFE, el desperfecto se corría como en una serie de luces, por lo estaban trabajando para detectar el lugar y de esa manera solucionarlo.