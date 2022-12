Pronostica PC 'fresca navidad' para Coatzacoalcos

Una fresca navidad es la que tendrá Coatzacoalcos tras los efectos de lluvia y norte que dejará un frente frío a partir de este viernes y por el cual ya se decretó una alerta gris; una de las principales recomendaciones es evitar el uso de fuegos pirotécnicos.

"Nos va a estar afectando el Frente Frío 19 del cual la Secretaría de Protección Civil lanzó una alerta gris por lluvias y por norte.

"Y esto nos va a dejar lluvias que pudieran alcanzar de 20 a 50 milímetros acumulados, en nuestra región del Papaloapan al Tonalá el viernes 23", señaló David Esponda Cruz, director municipal de Protección Civil (PC).

Será a partir del sábado 24 de diciembre cuando las condiciones cambien, pues habrá lluvias acumuladas de hasta 150 milímetros, así como vientos de 70 kilómetros por hora con rachas de hasta 110 kilómetros por hora.

"Le pedimos a la ciudadanía que esté muy atenta, ya que en Coatzacoalcos pudiéramos empezar a resentir estos efectos a partir del viernes 23 entre mediodía, 13 y 15 horas, es cuando empezaríamos a resentirlo", indicó Esponda Cruz.

No descuides el arbolito

El funcionario exhortó a la población a que si saldrá debe desconectar luces navideñas, apagar altares o cualquier adorno con luz para evitar incendios, así como no usar los cohetes.

"No son juguetes, no se los dejemos a los niños, bajo su responsabilidad debe haber un adulto consciente para estar pendiente de ellos si es que los usan, lo más recomendable no es usarlos", destacó.

-¿Será una fresca navidad?, se le preguntó al director de PC, a lo cual contestó: "será una fresca navidad, esperamos que sea agradable para todos y que la disfruten al máximo, esteremos pendiente en Protección Civil con todos los cuerpos de seguridad del municipio para que tengamos una blanca navidad".





Números de emergencia

911

921-251-42-51