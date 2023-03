Promueven iniciativa de cupo laboral trans y no binario (Video)

+A través de la iniciativa de Cupo Laboral Trans y no Binaria, la Coalición Mexicana LGBTQ+ busca que los congresos estatales aprueben el 3 por ciento de la plantilla laboral para la inclusión a miembros de la comunidad lésbico-gay.

Ana Karen López Quintana presidenta de la Organización Tamaulipas Vía -Trans, lamentó que en la actualidad sigan presentándose casos de discriminación, toda vez que de 10 empresas, solo cuatro llegan a rechazar a miembros de la comunidad LGBT.

"Sigue habiendo discriminación a la población LGBT, sobre todo a las poblaciones trans, que realmente muchas no tienen acceso a la educación, al trabajo, es por eso que estamos viendo esta iniciativa para que se dé en todos los estados, que se lleve a todos los congresos pidiendo un 3 por ciento en la planilla laboral, en los municipios, en los ayuntamientos", comentó.

En el marco del Foro de la Igualdad, No Discriminación e Inclusión Laboral de las Personas Trans y No Binarias, la entrevistada dijo que buscan abrir oportunidades de estudio a las personas trans y no binarias, pues así como ya existen legisladoras, también podrían llegar a alcaldías municipales.

"Por tu identidad de género, pero tenemos mucha capacidad, por eso creo que la iniciativa específica que si se llega a dar, porque se tiene que dar, como marco de derechos humanos, las mujeres trans tengan derecho a la educación, a prepararse, si actualmente tenemos diputadas trans en el congreso, porque no tener un presidenta municipal, una persona que esté en la burris ficción sanitaria como doctora", expresó.

López Quintana pidió que al igual que en el resto de las entidades, en Veracruz se respeten los derechos de la comunidad LGBT.