preparan_mini_paseo_de_la_primavera_en_nanchital_

Agregando la entrevistada, Estamos tratando de recuperar las actividades educativas de los jardines de niño, no sólo a las pertenecientes al DIF, sino también de los demás planteles de la SEP, esto a petición de los padres de familia, sin embargo muchos de ellos no confirmaron su participación al no tienen luz verde a nivel estatal.

Después de dos años, con este mini paseo infantil buscan crear un momento de sano esparcimiento y convivencia entre la comunidad estudiantil, maestros y padres de familia, además que por unos minutos pintaran de colores las principales avenidas de la ciudad, al considerarse que los pequeños estarán disfrazados de animales y flores, arriba de carros alegóricos, triciclos, bicicletas o carros adornados.

Antes de finalizar Rosas Mora dijo, la idea de los tutores o papás está permitiendo que no gasten, sino que aprovechen el material de reciclaje que hay en sus hogares, para adornar sus carros, carreolas o el disfraz de los niños, considerado importante realizar estas actividades educativas dentro de la nueva normalidad.