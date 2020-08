Preparan demandas contra directivos de hospitales de SSA-Veracruz

Por violación a los derechos laborales de trabajadores de hospitales de los Servicios de Salud de Veracruz (SESVER), el Sindicato de Trabajadores del Sistema Nacional de Salud (STSNS) está por iniciar demandas en contra de directivos, informó Milagros Sánchez Trujillo, delegada sindical sección 03 de la zona.

Expuso, que también están en proceso de interponer alrededor de seis amparos para defender los derechos de los trabajadores y su salud ante la negativa que existe por parte de SESVER para continuar otorgándoles resguardo domiciliario al ser personal vulnerable.

"Desgraciadamente como paso hace unos días con un conocido doctor que se contagio y fue a su clínica del ISSSTE en Minatitlán donde le negaron la incapacidad y falleció y su enfermera esta contagiada; ahorita ha sido muy difícil porque entre nosotros personal médico y paramédico no nos estamos echando la mano y creo que hay abuso de poder y creo se está vulnerando un derecho al cual no se puede renunciar que es al de la salud y no los están violando", apuntó.

Sentenció, que por ello mediante el sindicato que representa tendrán una reunión con el encargado de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) en próximos días para interponer una demanda por los derechos que le están coartando a todo el personal de la salud.

"En las demandas apenas vamos a hablar con el compañero de derechos humanos y ver cuáles son todos los derechos que se nos están violando; y aquí hablamos que son todos los hospitales de la zona Sur de SESVER los que están cometiendo esto, ya que ninguno está cuidando al trabajador ni tampoco como pacientes ni usuarios; somos el único país donde a los compañeros del área de la salud no se les está cuidando", afirmó.

PERSONAL EVENTUAL EL MÁS VULNERABLE

Refirió, que además tan sólo en Coatzacoalcos el personal más vulnerable y violentado en sus derechos son los de contrato o eventuales, ya que en muchas ocasiones carecen de servicio médico.

"Por ejemplo, en los hospitales pequeños como Las Choapas, Ixhuatlán Tonalapan, Cosoleacaque, en los Centros de Salud de Minatitlán y el hospital, Villa Allende y Coatzacoalcos ahí a los compañeros de contrato es muy rara la vez que les den servicio médico ahí mismo según se les atiende pero la Ley dice otra cosa que tendrían que estar cotizando IMSS o ISSSTE, sin embargo, aquí no, incluso tenemos compañeros agremiados que son de contrato y también tienen enfermedades crónicas y así están yendo a trabajar porque si no no les pagan", expuso.

Por último, recordó que el STSNS tan sólo en la región Sur cuenta con mil 200 agremiados de diversos hospitales de Sesver, y los cuales son de distintas áreas como administrativos, ambulancias, camilleros, médicos y enfermeros.