Porteño que concursa en la Academia busca apoyo de la ciudadania

El porteño Gary Antonio Sánchez Chávez, de 20 años, quien compite en la Academia a nivel nacional, la cual actualmente se lleva a cabo de manera virtual por la pandemia del Covid-19, pide el apoyo de la sociedad en general para lograr su gran sueño que es ganar.

Informó que para ingresar a la competencia en la que actualmente está hizo su casting de manera virtual donde logró obtener su lugar pese a competir con un gran número de participantes.

"La audición fue hace aproximadamente tres meses, actualmente vamos al tercer concierto que se lleva a cabo cada sábado y domingo, en Instagram a partir de las 09:00 horas", comentó.

Reconoció, que para él es un orgullo representar a Coatzacoalcos en esta competencia donde él es el único porteño de entre los 28 participantes que son, que además es una categoría libre, ya que hay competidores de diversas edades.

Ante eso hizo un llamado a la población en general para que lo apoyen, siguiendo a través de sus redes sociales y así tener mayor número de seguidores y a su vez impactó en votos los días de las presentaciones.

"Me encuentran en facebook como Gary Chávez y en instragema como gary_chvz2000", indicó.

Rememoró, que desde hace 6 años comenzó a desempeñar el canto y ha tenido el apoyo de sus padres, sin embargo, su mayor inspiración todo este tiempo a sido su mamá Rebeca Chávez, ya que ella también canta.

"No tengo familia que se dedique a esto de manera profesional, soy el primero, pero mi mamá fue la que me inspiró en este mundo de la música; además me siento contento y emocionado de representar a mi ciudad al igual que mis papás", externó.

Asimismo, expuso que además de obtener aprendizaje en la competencia también quiere poner en alto el nombre de Coatzacoalcos.

Por otra parte, precisó que durante toda una semana tienen preparación profesional, en la que también ex académicos les comparten consejos para mejorar su desempeño.

"Hasta ahorita hemos contado con Montse Ibarra, concursante de la generación pasada de quien nos ha tocado recibir tips", dijo.

Señaló que en su próxima presentación la canción que interpretará será "Me muero" de Carlos Rivera; mientras que en sus otras presentaciones que han sido todo un éxito ha cantado canciones como: "Mátalas" de Alejendro Fernández, "Alguien te va a hacer llorar" del grupo Intocable y "Remolino" de Francisco Céspedes.

El joven quien insistió en pedir a la ciudadanía su apoyo, dijo que a cambio la gente además de tener su total agradecimiento podrán disfrutar de en vivos que transmite a a través de sus redes sociales donde en ocasiones los complace con melodías de su agrado.

UN POCO MÁS DE GARY

Por último, contó que el género en que más se desenvuelve es el Regional Mexicano mejor conocido como Ranchero.

Es el mayor de dos hermanos, y cuenta con el total apoyo de sus papás y de su familia.