Porteño anhela representar al país en Paralímpicos de París 2024

Contra viento y marea, luchando contra todo tipo de obstáculos, Marco Gilberto Gordillo Díaz de 46 años de edad, tiene como sueño poder representar a nuestro país en los Juegos Paralímpicos de París 2024 dentro de la especialidad de levantamiento de pesas.

El nació en Arriaga Chiapas, pero desde los tres años se lo llevó su padre a Los Ángeles California, lugar donde vivió hasta los 31 que fue deportado a este país.

Con nulo conocimiento del idioma español, Marco llegó a la Ciudad de México de donde se desplazó a Arriaga Chiapas, para laborar como peón, ya que no hablaba español.

Aún cuando tenía estudios universitarios en la carrera de ingeniería aeroespacial, misma que no concluyó, Marco no podía conseguir comunicarse por hablar solamente inglés.

En los Estados Unidos se quedó parte de su familia, luego de haber perdido a sus dos hijas en un accidente carretero, donde no estuvo presente.

Gracias a su conocimiento de mecánica, se aplicaba en maquinaria pesada, por lo que logró conseguir un empleo, realizando viajes largos para ello.

SUFRE AMPUTACIÓN DE AMBAS PIERNAS

Marco Gilberto recuerda como fue ese día que sufrió el accidente que le cambió la vida, tras volcar la camioneta pick up en la que viajaba aquel 20 de octubre del 2012, donde sus piernas fueron machadas al caerle la camioneta.

Desde ese entonces fue canalizado a una clínica, pero lamentablemente no fue posible salvarle las piernas, señalando que todo fue por negligencia médica al recibir atención tardía.

Tras una larga recuperación, Marco quien no tiene familia en esta zona, solamente una hija en Arriaga Chiapas, recibió apoyo de algunas personas que le auxiliaron para poder aplicarse en lo que sabe y aprendió en los Estados Unidos, trabajar como mecánico en maquinaria pesada. De igual manera atiende vehículos para de esa manera poder conseguir el sustento diario.

ABRE TALLER MECÁNICO

Con el soporte de unos amigos, logró conseguir el local en Díaz Mirón 2701 de la colonia Puerto México, donde instaló un taller mecánico para reparar vehículos.

"No siempre hay trabajo y más ahora con eso de la pandemia, por lo que se lucha día a día para ganarse los alimentos, pero gracias a Dios que no te abandona", mencionó Marco.

ACUDE AL GIMNASIO

Gordillo Díaz, acude todos los días al gimnasio localizado cerca del centro comercial de Revolución e Independencia, para aplicarse desde las seis de la mañana hasta las ocho y media y trabajar con las pesas.

"Quiero representar a mi país, los colores de la bandera que me vio nacer en el estado de Chiapas, para demostrar que no hay impedimentos, que no hay barreras, que no hay obstáculos insuperables, todo es posible para el que cree", mencionó el mecánico que se aplicaba para reparar un automóvil Chevrolet.

Marco busca conseguir más oportunidades para desarrollarse en su actividad como mecánico, ya que aún que le faltan sus piernas, se aplica para realizar cualquier tipo de reparación de camionetas, vehículos, tractocamiones y sobre todo lo que es su especialidad, la maquinaria pesada por lo que se pone a sus ordenes en el 9221777209.

Su meta sigue firme, llegar a los juegos Paralímpicos, no los de Tokio Japón, para los siguientes en París, por lo que ya se prepara en halterofilia donde sigue levantando gran peso sin mayor contratiempo.