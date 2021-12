por_retraso_de_aguinaldo_y_prestaciones,_paran_labores_en_cmas_coatzacoalcos

Debido al retraso en el pago del aguinaldo y sus prestaciones de ley alrededor de 489 trabajadores de la Comisión Municipal de Agua y Saneamiento (Cmas) de Coatzacoalcos realizaron un paro de labores.

Los inconformes se postraron a las afueras de las oficinas del organismo operador impidiendo el acceso al personal de confianza, sin embargo decidieron no suspender los servicios para no afectar los más de 90 mil usuarios.

María de la Luz Acosta Cabrera Secretaria General del Sindicato de Agua Potable, dijo que pese a la minuta pactada con los directivos de la Cmas hasta el momento no se ha cumplido con el pago del fondo de ahorro, días económicos y compensación administrativa.

"A la ciudadanía no se le va a afectar, lo que es área de cajas y atención al público todos están laborando, lo que es cárcamos, yurivia, la gente no va a tener ningún problema, teníamos una minuta, se supone que ayer era el último día para dialogar respecto a los pagos que ya están vencidos y otros que se vende mañana", comentó.

En entrevista, hizo un llamado a la próxima administración municipal que encabezada por Amado Cruz Malpica para que tenga del conocimiento de las irregularidades que le pretenden dejar en las oficinas de la Cmas.

"Hacemos un llamado a la próxima administración a la que va presidir el licenciado Amado Cruz Malpica, si no está enterado, que se entere de los problemas que les están queriendo dejar, que si ellos quieren venir a dejar un buen trabajo, pues no se vale porque al que van a afectar es a él", dijo.

Acosta Cabrera expuso que nunca hubo buena relación con el director del organismo Jaime Martínez Web, pues a pesar de los acercamientos, siempre mantuvo las puertas cerradas.

"Fue con ésta que no a habido buena relación, porque en todas las administraciones se han atrasado, pero han habido acuerdos, han habido fechas y minutas y las han cumplido, ahorita con esta gente desde que llegó, qué les puedo decir, si a ustedes como medios les han cerrado las puertas", manifestó.

LA CMAS ESTÁ CUMPLIENDO CON LOS PAGOS, EMPRENDERÁN ACCIONES LEGALES

El departamento jurídico de la Comisión Municipal de Agua y Saneamiento (CMAS) Coatzacoalcos advirtió que emprenderá acciones legales conforme a derecho tras el paro realizado por los trabajadores sindicalizados, además dijo que los pagos reclamados sí se están efectuando.

Ericka Rojas Fernández jefa del departamento jurídico informó que apesar de la difícil situación económica que se vive, se hace lo posible para saldar los pendientes e incluso añadió que hay una bitácora y se está cumpliendo con cada uno de los pagos que se han programado.

"La CMAS está dispuesta a conciliar, no hay omisión de prestaciones del contrato colectivo, además sí nos están afectando porque muchas personas no vienen a hacer sus pagos porque piensan que está cerrado, además de los pagos por descuentos que no pueden ser recibidos porque no hay trabajadores de confianza", finalizó.