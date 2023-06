Por baja afluencia de pasajeros, podrían suspender rutas reabiertas en Coatzacoalcos

Concesionarios del transporte público en la modalidad de urbanos podrían suspender nuevamente las rutas que fueron reabiertas en colonias de Coatzacoalcos, por la baja afluencia de pasajeros.

Secundino Reynaga Romero delegado de la Asociación de Transportistas del Sur de Veracruz, comentó que una de las rutas que no está dando resultados, es que la que sale de la colonia Peloteros, debido a que la población prefiere salir hasta la Avenida Universidad para tomar un urbano.

"La peloteros acaba de iniciar, esa si está costando mucho trabajo, la gente no se sube a las unidades, entonces al no haber aforo de pasajes, no se puede estar sosteniendo tanto tiempo" expresó.

Las rutas reabiertas fueron, Trópico, Villa Trópico, Antigua a Minatitlán y Peloteros, siendo esta última donde han notado poca afluencia del pasaje y nuevamente está en riesgo de ser cancelada.

"Ya se había dado el servicio inclusive en plena pandemia, estuvimos casi un año y se volvió a suspender, porque no había aforo de pasaje, se volvió a arrancar otra vez, pero desgraciadamente no hay aforo de pasajes, la gente prefiere caminar hacia afuera", sostuvo.

Será en próximos meses cuando vean el comportamiento de la ruta en la Colonia Peloteros, de lo contrario será nuevamente suspendida.

"Se va a trabajar un tiempo más, pero si continúa igual, se tendrá que suspender, porque no pueden andar las unidades sin pasaje", apuntó.

Actualmente en Coatzacoalcos circulan un total de 320 unidades del transporte público en la modalidad de urbanos.