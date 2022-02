Por pandemia y aumento de rentas, más de 40 locales cerrados en Minatitlán

Cerca del 30% del comercio formal en Minatitlán ha cerrado sus cortinas en lo que va de un año consecuencia de la crisis que deja la pandemia por el Covid-19 y el incremento en el costo de las rentas en el primer cuadro, informó el dirigente de la organización "Enlace Empresarial" Moisés Torres.

"Hay muchos negocios que ya no abrieron de nuevo, negocios que ya no se levantaron y otros más que decidieron irse a las calles porque no les dio para pagar las rentas. Fue algo muy tremendo la crisis que nos dio, estamos hablando de unos 40 locales desocupados".