Hay excesivo gerencialismo dentro de Pemex: UNTYPP

Entre una ola de despidos injustificados y de una debacle en la producción de Petróleos Mexicanos (Pemex), miembros de la Unión Nacional de Técnicos y Profesionistas Petroleros (UNTYPP) marcharon en Coatzacoalcos para conmemorar el 82 Aniversario de la Expropiación Petrolera.

Al respecto, Mireya Guzmán Morales, una de las especialistas despedidas, confirmó que pese a las mesas de diálogo, en 16 días no han recibido una solución a su situación.

"Se llevaron a cabo, en efecto, las revisiones de los 15 casos... no sabemos qué paso seguirán y porqué no se han atendido las instrucciones de la máxima autoridad de Petróleos Mexicanos que es la presidenta del Consejo de Administración (Rocío Nahle)... seguimos suspendidos tanto de salarios como de prestaciones, es decir, seguimos fuera de la empresa", comentó Guzmán Morales al añadir que varios de sus compañeros son jefes de familia y no tienen otra manera de sostenerse económicamente.

Por su parte, Didier Marquina Cárdenas, secretario de Organización, Actas y Acuerdos del Comité Ejecutivo Nacional de la UNTYPP, señaló que aunque la política es de rescate al sector energético, en los hechos la realidad es otra, la de la imposición de una microestructura con funcionarios afines a la Dirección General de Pemex.

"La actual administración de petróleos Mexicanos encabezada por el señor Octavio Oropeza carece del sentimiento y del sentido que debe tener y que tiene un trabajador petrolero... se aplican descensos de nivel para que el presupuesto pueda dar cabida a nuevos y más gerentes y subgerentes, haciendo de ésta una administración con excesivo gerencialismo, pero en cambio en la línea de producción hace falta personal calificado, los accidentes están a la orden del día", dijo Marquina Cárdenas al revelar que no hay insumos en las refinerías ni en las terminales marítimas de Pemex.

La marcha inició alrededor de las 09:00 horas sobre la avenida Ignacio Zaragoza para culminar minutos antes de las 12:00 horas en la esquina con Venustiano Carranza, donde se pronunciaron en contra de los despidos injustificados; fue con la entonación del Himno Nacional Mexicano como terminó esta manifestación para conmemorar por 25 años consecutivos la Expropiación Petrolera en Coatzacoalcos.

Ifetel afectó a telefonistas

Por su parte, Juan Manuel Montiel Rodríguez, secretario general de la Sección 27 del Sindicato de Telefonistas de la República Mexicana (STRM), señaló que al igual que la UNTYPP, ellos también son objeto de atropello a sus derechos laborales tras las decisiones del Instituto Federal de Telecomunicaciones (Ifetel), al separar a Teléfonos de México en dos empresas.

"Estamos divididos en dos empresas diferentes, una empres que se llama Teléfonos de México y otra que se llama Renu... el Ifetel es un órgano autónomo federal que dentro de sus miembros todavía hay gente de la parte política del PRI y PAN de los gobiernos anteriores", comentó Rodríguez Montiel.

El líder de los telefonistas en Coatzacoalcos añadió que aunque hay dos empresas, el contrato colectivo sigue vigente con Telmex y son prestadores de servicios para Renu, sin que esto signifique alguna división al interior del sindicato.