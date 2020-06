Por crisis sanitaria Ejército de Salvación afronta mayores necesidades

La pandemia del Coronavirus ha recrudecido la situación económica del albergue Ejército de Salvación AC de Coatzacoalcos, por lo que claman por ayuda de artículos alimenticios y de limpieza para seguir con el cuidado de 25 niños que se encuentran bajo resguardo, declaró Erick Ramírez, director del lugar.

"Nuestra situación es complicada como yo creo con todo lo que estamos pasando, estamos prácticamente careciendo de alimentos de la canasta básica, como carne, pollo, cosas de aseo personal, limpieza, cubre bocas y gel antibacterial, ya que es lo que más estamos ocupando para proteger a los 25 niños a nuestro cargo", explicó.

Reafirmó que cada día la situación para ellos se ha vuelto complicada por el tema de la pandemia, y por ello actualmente no están permitiendo el ingreso de más niños.

"Ahorita de hecho no hemos tenido ningún cambio, no ingresan ahorita, y tampoco no estamos permitiendo visitas, hay gente que ha venido a apoyarnos tocan y dejan el producto afuera por seguridad de los niños más que nada estamos luchando contra algo que no vemos y no sabemos quien puede ser portador y quien no y por seguridad mantenemos estas precauciones y por esa misma cuestión de seguridad no tenemos ahorita ningún ingreso", aseveró.

Indicó que actualmente los pequeños que tienen en resguardo van de los 4 años hasta los 16 años y por ellos requieren las donaciones que puede acudir la gente a dejar a partir de las 09:00 a 20:00 horas.

"Pueden venir y con todo gusto les recibimos, la única cosa que estamos pidiendo es que por el momento no se traiga ropa y zapatos o juguetes y si tienen el anhelo de hacerlo sólo pedimos que tomen las medidas adecuadas y no sean de personas que fallecieron a consecuencia del Covid-19, tenemos que ser muy precavidos y queremos que sean conscientes que no podemos recibir algo que ponga en riesgo a los niños porque se entiende que las donaciones son de cosas que ya no se utilizan y se están manejando rumores que la gente puede venir a dejar ropa de una persona que falleció de este virus", comentó.

"Es por eso que de momento la ropa sí la recibimos pero que la gente sea sincera si quieren donar que piense en la seguridad de los niños, si tienes ropa que no fue de gente que padecieron la enfermedad con todo gusto será bien recibida", precisó.

Recordó que el albergue a su cargo lleva en operación más de 60 años en la ciudad y pese a la difícil situación económica que han venido afrontando que los ha tenido al borde de cerrar no hay indicaciones de hacerlo.

"Hasta ahorita no hay ninguna indicación, que hay la posibilidad pudiera ser pero hasta ahorita no nos han dicho nada, por ahora hemos estado en un proceso de ver como se presenta la situación y hasta ahora mis jefes no me han comentado nada, nos hemos mantenido y estamos esperando por los tiempos que vienen más adelante, por ahora nos queda luchar hasta el último momento, no dejar de entregarnos con totalidad pues no sólo es cerrar y ya sino pensar igual donde van a estar estos niños más adelante, por eso no es tan sencillo; esperamos en Dios esto se vaya mejorando para no llegar a eso", manifestó.

Por último, señaló que los 25 pequeños que están en resguardo son de familias completamente desintegradas por diversas cuestiones sociales.