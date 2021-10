por_carencias,_sin_servicio_ambulancias_del_hospital_de_oluta

Bajo esta situación, la directora del hospital, Leticia Andrade Castillo, gestionó el apoyo de los alcaldes de la zona sur, tanto actualmente en función como electos.

Dos de ellos entregaron esta semana llantas y una batería, así como lamparas para la iluminación exterior.

*Solo una de tres ambulancias opera en el Hospital.

El hospital cuenta con tres ambulancias pero solo una de ellas es ocupaba para el servicio.

La primera es una que fue donada por la entonces alcaldesa Fabiola Vázquez Saút, hace aproximadamente 15 años, pero no se ocupa debido a que carece de documentación que acredite la legítima procedencia, lo que le impide contratar un seguro contra accidentes, por lo que no puede ser ocupada debido a los riesgos que representa su uso.

La segunda fue donada por el Gobierno del Estado a través de las gestiones de la aun diputada local, Deysi Juan Antonio, pero la unidad se opera con diesel, combustible que no es abastecida por la Secretaría de salud pues no se encuentra dentro de su lista de provisiones que debe darse al Hospital. "No hay una partida presupuestal para moverla, para adquirir diesel" dijo la fuente.

La tercera unidad es la oficial, es la que utilizan pero que tiene carencias mecánicas, de ahí que se haya pedido la ayuda a los alcaldes para poder obtener llantas, batería y algunos otros implementos que aun faltan.