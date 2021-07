pma_vuelve_a_clausurar_el_basurero_municipal_de_coatzacoalcos

Desde este lunes ya no se le permitió el acceso a ningún camión de Limpia Pública para depositar los desechos en este tiradero a cielo abierto.

Esta situación perjudicó aproximadamente 200 a personas dedicadas a pepenar basura, quienes aseguraron que se quedaran sin su única fuente de empleo.

PUBLICIDAD

La señora Josefina Solano Cruz, quien tiene 35 años dedicándose a la recolección de basura, expresó estar en desacuerdo con las acciones por parte de la PMA, ya que la dejaron sin trabajo sobre todo en tiempos de pandemia.

Noticia Relacionada Atiende Coatzacoalcos históricos pasivos ambientales

"De hecho hay mucha gente que lo necesita, porque ahorita no hay empleo, no me voy a dejar morir de hambre", expresó molesta.

Agregó que con esta actividad ganaba mil 500 a la semana, dinero con el que llevaba el sustento al hogar.

PUBLICIDAD

Es preciso mencionar que el pasado 17 de julio del año 2020 también las autoridades ambientales clausuraron parcialmente el basurero de Allende.

En las próximas horas, la PMA dará más detalles en un comunicado sobre el cierre del basurero.

PUBLICIDAD

Hasta el momento, el Ayuntamiento de Coatzacoalcos no ha dado a conocer donde será depositada la basura que se acumule en la ciudad de Coatzacoalcos.

PUBLICIDAD