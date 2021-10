PMA clausuró la empresa BARAMIN; reportan grandes pérdidas económicas

La molestia primeramente se vio reflejada entre los traileros y comerciantes de Nanchital e Ixhuatlán del Sureste, quienes aseguraron ser los primeros afectados con la clausura temporal de la empresa Baramín.

"La situación económica con la pandemia no está resultando favorable para los que vivimos al día, la venta de comida y refrescos es lo más solicitado por los traileros que entran a la empresa que fue clausurada y eso genera la movilidad económica en la comunidad, no sabemos cuánto tiempo vaya a permanecer cerrada. Por tirar papelería en el basurero municipal desconocemos si se trata de Nanchital o Ixhuatlán del Sureste, pero no están grave como lo que está sucediendo en el arroyo Chichigapa", comentaron los quejosos.

Al respecto Jeremías de los Santos Esteban director de Protección Civil municipal de Ixhuatlán del Sureste dijo, "La dependencia que se encargó de la colocación de los sellos de clausura de la empresa Baramín a esta dependencia no informó nada, se han atendido los reportes de la población de la comunidad del Chapo, porque en su momento hubo una mala información asegurando que el municipio era el responsable de la denuncia, lo cual es falso, la empresa no pertenece al municipio sino a Nanchital, sin embargo tenemos conocimiento que ha contribuido con la sociedad entregando apoyos durante la pandemia y eso genera la inquietud de los ciudadanos".

De acuerdo a la información que este medio informativo obtuvo de parte de algunos trabajadores, la empresa por más de cuarenta años se ha dedicado a la transportación de barita y minerales en varias partes del país, y no había tenido problemas con las dependencias encargadas del medio ambiente por afectar a la población de los municipios de Nanchital e Ixhuatlán del Sureste, considerando que su producto es piedra molida.