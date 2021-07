piden_extremar_precauciones_a_visitantes_en_playas_veracruzanas

Los casos de ahogamientos en las playas de Veracruz se triplican durante los periodos vacacionales debido a que las personas no hacen caso a las recomendaciones e ingresan al mar en estado de ebriedad o después de haber consumido alimentos, expuso Carlos Vázquez Mora Responsable del Área Estatal de Capacitación y Promoción de Seguridad del Consejo Estatal para la Prevención de Accidentes.

"Ahora no son los veracruzanos los que se ahogan, son personas que vienen de otros estados y que lamentablemente no conocen los cuerpos de agua, no saben cómo reaccionar al momento de estas situaciones y lamentablemente terminan en decesos que a nadie se le desea", comentó.

Dijo que el número de decesos por estas causas es muy elevado, por lo que exhortó a la población a portar chalecos salvavidas en caso de que no sepan nadar, toda vez que existen puntos donde se forman pozas que los podrían arrastrar mar adentro.

"El pedirles a las personas que vienen de visita al estado de Veracruz, que tomen las medidas necesarias, como es el utilizar, chalecos salvavidas, se que vienen a disfrutar, se que vienen a conocer las playas pero si nosotros las desconocemos, como es que se maneja el agua en la zona realmente puede terminar en una mala experiencia para todos

Tan solo el pasado fin de semana, seis personas originarias del estado de Hidalgo ingresaron a las playas de Coatzacoalcos, desafortunadamente tres perdieron la vida y el resto aún se reportan como delicados en un hospital de la ciudad.

