Piden a aguadulceñas violentadas a que acudan al IMM

Informó que se cuenta con un equipo multidisciplinario para poder apoyar a las mujeres que estén sufriendo de violencia en cualquiera de sus expresiones, por lo que no deben sentirse solas, ni mucho menos deben callar por el temor que le provoca su agresor.

Destacó que pese a que hasta el momento no han intervenido en ningún caso, no significa que en esa ciudad no haya féminas que sufran de violencia, sino que muchas desconocen las funciones del IMM.

Abundó que actualmente se encuentran trabajando en las oficinas del gobierno ubicado en la colonia Benito Juárez con horario de atención de 8:00 a 16:00 horas, para las personas que deseen de asesoría.