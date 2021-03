Pide apoyo económico para levantar su morada

Familia de escasos recursos que lleva dos meses viviendo en una casa de campaña, requiere el apoyo de la ciudadanía para levantar un techo donde pueda mantener seguros a sus dos hijos, desafortunadamente los delincuentes no respetaron su situación económica y recientemente allanaron su hogar llevándose algunas cosas de valor y la ropa que estaba en mejores condiciones.

Ayer por la mañana, Diario del Istmo fue alertado por algunos vecinos de las condiciones en las que vive la pequeña familia de Verónica y Felipe, y nos trasladamos hasta el hogar ubicado en la calle Tiburón de la colonia San Regino de esta ciudad, donde a distancia se observaron sábanas y cortinas que representaban las paredes de la pequeña vivienda de dos metros por dos, donde se encuentra distribuido un pequeño dormitorio, sala, cocina y baño.

En el momento que fuimos recibidos por Vero agradeció a este medio informativo darle el espacio para dar a conocer la situación por la que temporalmente atraviesa su familia a consecuencia del desempleo de su esposo y la pandemia.

"Antes de llegar a esta situación rentábamos un cuarto, pero al quedar desempleado mi compañero se venció la renta y nuestro arrendatario solicitó su espacio porque no teníamos el recurso para pagar, por eso tomamos la decisión de habitar el terreno que desde hace cerca de cinco años contábamos, el cual solo tiene la base de concreto del pequeño cajón que ocupamos, las paredes las levantamos con sábanas, cortinas, hule y lo que pueda protegernos de las inclemencias del tiempo", comentó Verónica.

Agregando la joven madre de familia, hoy pido la ayuda porque las condiciones en las que están viviendo mis hijos no son óptimas, si mi esposo no cuenta con un trabajo estable no podemos regresar a rentar, mientras tanto acondicionamos el espacio para que los niños cumplan con sus tareas y no pierdan el ciclo escolar, gracias al apoyo de mis vecino tenemos un celular para recibir las tareas, y con lo poco que le cae a mi esposo con los trabajos de limpieza de terrenos, mandados y lo que caiga lo mantenemos con saldo.

"Si tiene la intención de ayudarme con material para construir mi casa de lámina, cartón, o con lo que se pueda pero que sirva para que mis pequeños hijos tengan un espacio seguro, se los agradeceré Jehová, está con nosotros, porque cuando se metieron a robar las pocas cosas de valor de nuestra casa estábamos en la iglesia y eso impidió que resultáramos lesionados, mi número telefónico es 2281252593, gracias y Jehová los bendiga a todos", afirmó la entrevistada.

Cerca del domicilio se encontraba trabajando Felipe en compañía con de sus dos pequeños hijos los cuales actualmente estudian el quinto grado de primaria y el más pequeño el tercer grado del preescolar.