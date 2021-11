Pésima la atención en la sucursal bancaria de Nanchital

"Estoy desesperada he recibido por parte de algunos representantes ejecutivos diversas llamadas telefónicas, para realizarme el cobro de un crédito que presuntamente active y que me fue otorgado, aunque he rechazado todos los movimiento que me aseguran que realice a través de compras en línea, no son aceptadas, de acuerdo a lo expresado por los representantes del banco tengo una deuda de 40 mil pesos y no puedo cancelar la tarjeta porque no alcance una de las pocas fichas que otorgan", mencionó Jaquellyn es cuentahabiente de este banco, quien espera den solución a su situación.

Desafortunadamente algunos adultos mayores que acudieron a realizar el cobro de pensión o de algún programa Federal, por tener vencida su tarjeta no pudieron retirar su dinero y tendrán que acudir en otro día muy temprano para realizar el canje y luego el cobro.

"Para que activan cuatro cajas si solo funcionan dos el ingreso a la sucursal son dos fichas para ejecutivos, dos para trámites bancarios y dos para ventanillas y es así como se da la atención que hace esperar más de quince minutos y eso propicia la molestia entre los cuentahabientes", expresaron los clientes.