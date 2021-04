Personal de la UMF 67 claman vacunas contra el Coronavirus

La tarde del lunes, trabajadores de la Unidad Médica Familiar (UMF), número 67, de la colonia Puerto México, llevaron a cabo una manifestación pacífica y silenciosa, con la finalidad de ser vacunados contra el Covid-19.

Aunque no brindaron entrevista, los manifestaste, mencionaron que se encuentran molestos, ya que no han sido tomados en cuenta, y al menos en la UMF en mención, hay aproximadamente 87 trabajadores que no han recibido la vacuna.

Entre el personal que falta por ser inmunizados, y que corresponde al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), son de archivo, doctores, asistentes, dentistas, estomatólogos y demás.

Además, los trabajadores se encuentran inconformes, luego de que el personal educativo ya fue vacunado por la Secretaría de Salud (SSA).

Y es que aunque desde marzo fue aplicada la inyección a personal de salud, únicamente fue para aquellos que estaban en las áreas covid o que tenían trato directo con enfermos, y por ellos muchos trabajadores de diversos hospitales públicos faltan por recibir la dosis.

Cabe mencionar que fue con lonas y carteles en manos, donde se leían leyendas como "Soy personal de salud no vacunado", #Todossomosprimeralínea, que se manifestaron en las afueras del lugar algunos de los informes.