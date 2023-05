Canes desatan pánico en colonia Puerto Esmeralda; han atacado a vecinos del sector

Una manada de perros ha comenzado a causar pánico entre los habitante de la colonia Puerto Esmeralda de Coatzacoalcos, ante los constantes ataques y mordidas que han sufrido los vecinos de ese se sector.

Y es que dieron a conocer que al menos seis personas ya fueron víctimas de estos canes, los cuales tienen una propietaria, pero se niega a mantenerlos en casa y prefiere dejarlos en la calle, aún cuando ya existe una denuncia en su contra.

Una de las afectadas dio a conocer que ya interpuso una querella ante la Fiscalía General del Estado (FGE), pero fue por el delito de lesiones, por lo que acudió al ayuntamiento en donde solo le levantaron el reporte.

Por lo anterior, los afectados amenazan con realizar un plantón en el palacio municipal en caso que las autoridades no hagan nada al respecto, pues piden que la señora Micaela Gapi se haga responsable de sus mascotas y de los daños que han causado.

"En la fiscalía me dijeron que no pueden hacer nada, porque ellos están para investigar un delito y que en este caso no hay delito, únicamente me levantaron la denuncia por lesiones, ya fui al ayuntamiento, pero me estaban solicitando 50 firmas, pero como les mostré la denuncia fiscal que puse ante el Cereso, me levantaron la denuncia, yo les dije que si no me hacían caso, íbamos a ir al ayuntamiento a hacer un plantón y solo así fue como me levantaron la denuncia", expresó la señora Ana Luisa Reyes.

La vecina, expuso que el fiscal le advirtió que no atentaran contra los perros, de lo contario podrían ser detenidos, porque ya existen leyes que protegen a los animales.

"El fiscal me dijo que si nosotros llegamos a hacerle algo a los perros, nosotros podemos ir a la cárcel, porque ya hay leyes que protegen a los animales, yo si me puse muy molesta con el fiscal, en el Cereso, porque como puede ser posible que a nuestros hijos o a nosotros nos muerden y no podemos hacer nada", comentó.

Dieron a conocer que la dueña de al menos 10 perros viven en la calle Pez Dorado Edificio "E" #302 de la colonia Puerto Esmeralda, ante el número de canes, prefiere tenernos en la calle.