Periodistas tienen responsabilidad en revictimización a mujeres

La revictimización de mujeres en situación de violencia es uno de los errores más comunes en los medios de comunicación, pues tanto reporteros, fotógrafos como editores justifican las agresiones y anteponen prejuicios al momento de publicar su información en diferentes formatos, por lo que es necesaria la capacitación en éstos para reeducar a sus audiencias.

Lo anterior lo dio a conocer Javier Ramírez Carrillo, director de la Unidad de Servicios Bibliotecarios y de Información (USBI) del Campus Coatzacoalcos de la Universidad Veracruzana (UV), tras impartir el curso-taller ´Tratamiento informativo de las violencias contra las mujeres´ a miembros de la Asociación de Periodistas de Coatzacoalcos (APEC).

"Considero que es difícil saber qué niveles tenemos en un lenguaje tan amplio como el de las violencias, sin embargo, creo que el tratamiento de la información se da de manera regionalizada, es decir, no podemos estar hablándoles, por ejemplo, de términos muy técnicos a una audiencia que no está alfabetizada en ello, pero sí es importante que empecemos a alfabetizar para que esos usos de lenguaje que quizá no sean los más apropiados para violencia empiecen a cambiar", mencionó Javier Ramírez.

El director de la USBI Coatzacoalcos indicó que en el caso de los periodistas locales están en proceso de aprendizaje para que sus coberturas y publicaciones respecto a violencias contra las mujeres sean más incluyentes y dignifiquen la posición de la mujer.

"Están en un proceso de aprendizaje y es justificable, a veces, el no saber todos los términos porque no se utilizan en el universo de las audiencias... Creo que el error más común es la revictimización de las mujeres que son víctimas de violencia, en líneas discursivas tratar de justificar porqué son violentadas, en líneas tratar de hacer parecer que son irresponsables por su estilo de vida... a veces no son de manera voluntaria, sino que el mismo contexto nos orilla a redactar de esa manera, porque así está acostumbra la audiencia a leer o a relatar", puntualizó Ramírez Carrillo.

Éste es el primer curso de la APEC en coordinación con la UV, pero el segundo que se realiza de manera presencial dentro de la nueva normalidad.