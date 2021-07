"Exigimos que los pongan a disposición, no basta su cese, no basta que los cambien a otra zona porque seguramente van a seguir afectando, no solamente a los periodistas, van a seguir afectando a la comunidad, esos malos policías no deben existir en esa corporación", declaró el periodista Gerardo Enríquez Aburto.

Por su parte Rodrigo Pérez Hernández uno de los agredidos, declaró que, durante el desalojo de los manifestantes, los elementos antimotines de la SSP los atacaron como "abejas africanas", y los despojaron de sus teléfonos celulares para evitar que evidenciaran la forma como atacaban tanto a los pobladores, como a los periodistas.

"Creo que llevaban ya la consigna de acallar a todo aquel que sacara un celular o de robar celulares, de porque me tocó ver y me llenó de nostalgia ver como bajaron a una persona de la tercera edad de un camión torton que llevaba su celular y se fueron sobre él como avispas africanas o como fieras", narró el comunicador del portal Horizonte Digital mientras hacía uso del micrófono.

Así mismo la corresponsal del Diario del Istmo en el municipio de Nanchital Arelis Sosa, comentó que la corporación siempre ha solicitado a través de los medios de comunicación que la población confié en la policía, pero después de esto donde no respetaron ni a las mujeres, ni a las personas de la tercera edad, solo confirman que son ellos quienes más lastiman a la sociedad.

"No respetaron a las mujeres cuando estábamos informando, hemos trabajado de la mano por años con las policías y creo que es el primer ataque directo que se hace hacia nuestra persona, pedimos al gobernados, al presidente de la república que la denuncia que nosotros interpongamos se dé el seguimiento que se debe, porque no somos títeres de nade", expuso.

Los periodistas Rodrigo Pérez, Rafael León Segovia, Arelis Sosa, Mariaide Ramos y Alberto Mendoza, acudieron este lunes en compañía de los representantes de la Comisión para la Atención y Protección a Periodistas (CEAPP), a interponer la denuncia en el Centro Integral de Justicia en contra de los elementos antimotines de la SSP o contra quien resulte responsable.

