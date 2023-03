¡Cuidado!; peligroso tramo en la carretera Transístmica, advierten automovilistas

Extremadamente peligroso resulta transitar en la carretera Transístmica, sobre todo en el kilómetro y medio de tramo recién pavimentado comprendido entre Coatzacoalcos y Minatitlán, ya que no cuenta con acotamiento y un desnivel de al menos 25 centímetros, pero en algunas partes es superior.

Este sector que comenzó a trabajarse desde el pasado 26 de noviembre para colocar concreto hidráulico, para solucionar el problema de los baches, deja ahora el problema de no contar con acotamiento ni señalamiento alguno.

Tras los reportes emitidos por conductores, como Joaquín Gómez, en torno a que no había lugar para orillarse en ese tramo en caso de algún desperfecto como podría ser una pinchadura.

"No dejaron acotamiento, no es posible que no lo hicieran, ahora no puedes orillarte, ya que corres el peligro de volcarte, ya que tiene mucha altura el desnivel", refirió el señor Gómez.

Si bien la circulación es mucho más fluida en ese sector, donde antes se transitaba a baja velocidad, ahora la cuestión es que no se atendió esa situación que resulta sumamente peligroso.

Luego de ser inaugurado ese tramo por el gobernador del estado de Veracruz, quien señaló el monto de la inversión, donde se daba por concluida esta parte de la carretera el pasado 16 de marzo, aún faltan muchas cosas por terminar.

No tiene señalamientos, rayas delimitadoras de carriles, además del peligroso caso de tener acotamiento, pero aun así fue abierta al paso de las unidades con el peligro que ello representa.

Tramo pavimentado 1,500 metros

Inicio de obra 26 de noviembre

Inauguración 16 de Marzo

Desnivel de 25 centímetros