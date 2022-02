Por retraso en sus pagos, trabajadores de confianza se manifestaron y suspendieron por un lapso de 3:00 horas el servicio de transbordador entre Coatzacoalcos y Villa Allende, para exigir que les cubran las tres quincenas que les adeudan.



Se trata de 30 hombre y mujeres que laboran en esta área y que hasta el momento no han cobrado sus salarios, subsistiendo con los apoyos que les dan los usuarios que diariamente cruzan por ente transporte fluvial.



"No nos han pagado, fuimos nosotros y nos dijeron que nos van a pagar hasta el jueves y el patrón de aquí no ha metido los papeles para que nos paguen, son tres quincenas que nos adeudan, somos como 30 trabajadores, nuestras familias ya no están aguantando" declaro Diego Tiburcio Guzmán uno de los inconformes.



Los afectados denunciaron al jefe de transbordadores Carlos Zamudio de no ingresar la lista de pagos a los trabajadores de confianza, por lo que expusieron ser discriminados.



Cabe mencionar que sólo opera uno de los dos transbordadores, el Laguna de Cuapa brinda el servicio de 6:00 a 22:00 horas, en tanto Grijalva va para dos meses que se encuentra fuera de servicio.



"Nosotros le preguntamos al encargado, nuca sale y nuca sabe nada, de perdiz que venga y nos informe a todos aquí que día se nos va a pagar, si nosotros no le preguntamos, él no nos dice nada", comentó.



Por su parte de Carlos Zamudio Jefe de Transbordadores, reconoció que existe un retraso en los pagos, pero que se están haciendo los enlaces con el personal de recursos humanos para que se les cubran los adeudos.



"Estamos haciendo los enlaces con personal de recursos humanos, ellos están solicitando el pago de sus quincenas, hasta ahorita no se ha reflejado para ellos, obviamente que están un poco molestos, estamos conciliando porque este es un servicio primordial para la ciudadanía, estamos esperando las respuestas de las áreas operativas para que se les pague sus quincenas", expresó.



Por este medio de transporte cruzan más de 3 mil personas de manera diaria.