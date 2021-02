'Pandemia' de cubrebocas en calles y hasta en la playa de Coatzacoalcos

Con la pandemia del SARS COV 2, se registra un descomunal desecho de cubrebocas, mismos que se vuelven un peligro al permanecer expuestos en las calles y hasta en la zona de la playa, ya que se desconoce si podrían haber sido utilizados por alguna persona positiva al virus.

Actualmente se es posible encontrar en diversos puntos de la ciudad a los cubrebocas tirados en las avenidas, tras ser desechados de manera irresponsable por quienes llegaron a ocuparlos, hay personas que al dejar de usarlos no aplican el más mínimo criterio de salubridad al depositarlos a la basura.

Algunos cubrebocas tienen un limitado tiempo de uso, el periodo de vida útil de los desechables va desde una, dos o tres horas , mientras que otros duran más tiempo.

RECOMIENDAN CONFINAMIENTO

Sobre lo anterior, Blanca Hilda Curvas Rosado, regidora decimoprimera del ayuntamiento local con la Comisión de salud , ecología y medio ambiente, recomienda el uso adecuado de los cubrebocas y sobre todo el manejo al momento de desecharlos en bolsas debidamente marcadas para que la gente encargada de realizar la recolección de la basura y posteriormente la gente que se aplica en la pepena, no abra las bolsas.

"Estamos trabajando en una campaña para concientizar el manejo permiso todo el desecho de los cubre bocas, para que la gente cuando deje de utilizarlos, los lave y confine en una bolsa o recipiente marcada para que no abran dicha bolsa", refirió la funcionaria municipal.

La regidora agregó que con este manejo de desechos, se evitará que terminen en la vía pública o en algún otro lugar y que no sea un riesgo de contagios durante el manejo de los desechos por el personal que labora en ello.

CUBRE BOCAS REUTILIZABLES PARA ECONOMIZAR

Con la pandemia, se ha incrementado en uso de cubrebocas, pero como tienen una temporalidad, se requiere su uso de manera continua, por lo que la gente los elabora de manera casera para economizar, pero se recomienda que cubra determinadas características, así como el reforzarlos o dejarles un espacio entre ambas telas para poder colocarles un filtro.

"La gente puede hacer pruebas con un cerillo o una vela, por lo que se deben poner el cubre boca y soplarle al cerillo o vela, para ver si pasa o no pasa el aire, ya que en el caso de apagar la vela o el cerillo, confirmaría que el cubre boca no es el adecuado al no servir", dijo la regidora.