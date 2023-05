PAN Veracruz presentará iniciativa para castigar subejercicios en salud

Diputados del Partido Acción Nacional (PAN), presentarán ante el congreso del estado en Veracruz, una iniciativa de ley para castigar los subejercicios que no son aplicados en materia de salud, así lo dio a conocer el legislador local Miguel David Hermida Copado.

En conferencia de prensa, dijo que será la próxima semana cuando presenten ante la cámara de diputados esta propuesta para que sea discutida y sometida a discusión por los legisladores.

"Finalmente nosotros tenemos una propuesta para castigar los subejercicios, eso es lo que estamos construyendo, yo la voy a presentar, también le voy a pedir a mis compañeros diputados federales que se presente, porque si se está deliberadamente dejando de invertir recursos de los veracruzanos, pues tiene que existir una consecuencia, aquí nos vamos a encontrar con algo, no es la oposición que no este haciendo nada, es que la mayoría tendría que votar favor, nosotros lo vamos a presentar y tenemos que esperar que la mayoría responda", comentó.

Lamento que actualmente no se pueda presentar una denuncia, porque no está tipificado como un delito, por lo que dijo que es necesario que se haga de tipo de penal para existan consecuencias en contra de quienes no ejercen este presupuesto.

"Si de manera deliberada se están dejando de ejercer los recursos de los veracruzanos, pues lo tenemos que incluir, habría que preguntarle a la mayoría si va a votar a favor de esto, porque yo no sabría quién está en contra de si algún funcionario deliberadamente deja de gastar lo recursos que son para la salud de los veracruzano, pues evidentemente tenemos que tener este tipo penal y tenemos generar que haya consecuencias", apuntó.

Recordó que a 5 años de gobierno de Cuitlahuac García Jiménez, el sistema de salud en Veracruz cada vez más se encuentra en el abandono y se hace evidente porque no se han realizado trabajos de rehabilitación a la infraestructura de los edificios.

Expuso que a través del Fondo de Infraestructura Social para las Entidades (FISE), Veracruz ha regresado a la Federación 58. 7 millones de pesos en el 2019, 37. 9 millones de pesos en el 2020 y 49.1 millones de pesos en el 2021, al no sé ocupados en temas de la salud por tratarse de subejercicios.