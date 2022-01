pacientes_pagan_gasolina_para_traslado_en_el_hospital_de_oluta

Ante la falta de recursos para abastecer de gasolina a las ambulancias con que cuenta el hospital regional civil General Miguel Alemán González, que está en el municipio de Oluta ; los familiares de los pacientes tienen que pagar el combustible para el traslado de un nosocomio a otro, o para llevar enfermo a estudios con que no cuenta el centro hospitalario.

Por citar un ejemplo, el 7 de diciembre, la madre de un paciente, que fue del hospital de Oluta hacia el de especialidades de Veracruz, de nombre Irving, tuvo que pagar 1, 500 pesos por concepto de gasolina, más los estudios y medicamentos que le fue recetado.

El 15 de diciembre, otro paciente que fue llevado de Oluta hacia Coatzacoalcos, tuvo que desembolsar 700 pesos por concepto de gasolina.

El hospital cuenta con cuatro ambulancias de las cuales solo opera uno para traslados y no cuenta con presupuesto para combustibles. Uno de ellos donado por la senadora suplente, Fabiola Vazquez Saut no cuenta con documentación; otro dada por la entonces diputada Deysi Juan Antonio, opera con diesel lo cual no cuenta el hospital, otro se encuentra descompuesto y el cuarto, carece de gasolina y es el que está siendo utilizado para la labor de traslados.