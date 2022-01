ofrece_alcalde_disculpas_a_fotoperiodista_agredido_por_empleado

El alcalde de Coatzacoalcos, Amado Cruz Malpica, lamentó los hechos en que un trabajador de Limpia Pública amenazó al periodista gráfico Sergio Balandrano Casas, la mañana de este viernes cuando se encontraba en el estacionamiento del Palacio Municipal.

"Balandrano es una gente que pertenece a los medios informativos, además es un hombre trabajador, muy reconocido, voy a tomar conocimiento del tema, déjenme ver qué pasó", expresó el alcalde tras los cuestionamientos de la prensa.

Es preciso mencionar que Sergio Balandrano recibió reclamos por parte de un trabajador, incluso hasta amenazas, mientras se encontraba en el lugar realizando su ejercicio periodístico; hasta el momento, se desconoce el nombre de este empleado.

"Le ofrezco una disculpa al señor Balandrano, que además lo conozco de toda la vida, que es una persona trabajadora y pacífica, no creo que se haya generado un altercado... me parece que un llamado sería superfluo, los medios informativos no tienen porqué molestarlos, tienen que hacer su trabajo, son parte de las libertades que gozan cada mexicano... es un hecho desagradable del que no tenía conocimiento", puntualizó.